«Гигантская работа!» Шнейдеров заявил о необходимости «Оскара» за кастинг

«Работа директора по кастингу – одна из самых важных в киноиндустрии, потому что именно от него зависит подбор актеров и наполнение фильма. Я сейчас не имею ввиду исполнителей главных ролей или мегазвезд вроде Джека Николсона, Киану Ривза или Николь Кидман. Все другие актеры проходят кастинг. Фильм создает актерский ансамбль, а не только звезды. Нужно подобрать, договориться с агентами, согласовать сроки. Это гигантская и невероятно трудная работа», - сказал Шнейдеров.

Он привел несколько примеров подбора актеров в России и США, иллюстрирующих масштабы работы кастинг-директора.

«У меня у друзей в Лос-Анджелесе актерская школа, они сотрудничают с директорами по кастингу. Им говорят, что на следующий проект нужно пять блондинок, три брюнетки, две тоненьких, три толстеньких, трое брюнетов и четверо блондинов. После этого они выбирают группы и готовят их специально для кастинга. Режиссер говорит: хочу Ивана Янковского, Никиту Кологривого и Светлану Устинову, а на роли второго плана актеров выбирают кастинг-директоры. Другой российский режиссер недавно снимал фильм с детьми, так ему кастинг-директоры привели на просмотр 500 человек», - заключил собеседник НСН.

Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) ранее назвал НСН своих фаворитов в битве за «Оскар-2024». При этом он высказал мнение, что эта кинопремия «уже много лет не про кино, а про политику и всякие игры».

