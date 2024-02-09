На премии «Оскар» в 2026 году появится номинация за лучший кастинг

В последний раз новую номинацию «Оскара» — «Лучший полнометражный анимационный фильм» — учреждали в 2001 году.

Издание напомнило, что в июле 2013 года киноакадемия создала отделение кастинг-директоров, в нем работают около 160 человек. Как отметили гендиректор академии Билл Крамер и президент Джанет Янг, такие специалисты играют важную роль в кинопроизводстве.

«По мере развития академии мы гордимся тем, что добавляем кастинг к дисциплинам, которые мы признаем и отмечаем. Мы поздравляем членов нашего отделения кастинг-директоров с этой захватывающей вехой», — указано в заявлении.

Правила отбора категорий и голосования в номинации представят в апреле 2025 года вместе с правилами очередной, 98-й премии «Оскар».

