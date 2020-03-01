Гергиев назвал уникальным звучание органа в концертном зале «Зарядье»

«Важность органа в «Зарядье» сложно переоценить. С этим событием можно поздравить всех любителей музыки. Это уникальный инструмент. И теперь зал «Зарядье» вступил в негласное соревнование с известнейшими мировыми залами. Этот проект был поддержан президентом и воплощен в жизнь усилиями московского правительства и лично мэра Москвы. И любой органист в мире будет считать для себя почетным приехать в Москву и сыграть на этом органе. Это привлечет в Москву и многих известных мировых исполнителей», - рассказал Валерий Гергиев.

Он отметил, что масштабы органа соответствуют самому концертному залу.

«Мы обратились для создания этого органа к знаменитому мастеру Даниэлю Керну, создателю органа концертного зала Мариинского театра. И задача была создать еще более совершенный инструмент, который еще богаче по звучанию. Потому что зал «Зарядье» масштабен, а инструмент должен соответствовать залу. И поэтому мы обратились к Керну, понимая, что не рискуем. В итоге орган создавался на двух фабриках: компании «Мюлляйзен» в Страсбурге и интонировочной мастерской самого Даниэля Керна. Этот инструмент привезли в Москву в июле 2019 года и начали монтаж. К огромному сожалению, за четыре дня до начала окончательной фазы интонировки Даниель Керн упал и погиб прямо в своей мастерской. Такая трагическая история. И мы сделаем все возможное, чтобы этот его последний инструмент стал самым знаменитым из всех его творений», - уточнил маэстро.