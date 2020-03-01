Мацуев: Орган в «Зарядье» поднимет уровень культуры страны еще выше

««Зарядье» - прекрасный современный зал с потрясающей акустикой. Вот уже два сезона я играю в этом зале концерты и вижу среди публики много молодежи, которая приходит в новое современное здание услышать музыку, посмотреть на архитектуру. Теперь в «Зарядье» есть орган. Это прекрасная возможность приобщить еще больше молодежи к классической музыке, еще выше поднять уровень культуры нашей страны. Чем больше в стране открывается концертных залов, чем больше строится таких инструментов, тем лучше для всех нас», - пояснил Мацуев.

Напомним, концертный орган «Зарядья» является самым большим музыкальным инструментом Москвы и одним из крупнейших органов в Европе. В нем 85 регистров, общий вес - 41 тонна. Инструмент был спроектирован и выполнен французской компанией специально для МКЗ «Зарядье». Кроме уникальных технических характеристик внешний вид органа, например, учитывает общий дизайн концертного зала.

