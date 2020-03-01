Известный пианист назвал новый орган в «Зарядье» шедевром

Трубы, консоли, системы воздуховодов и работы регистров органа были доставлены в «Зарядье» из французского города Страсбурга и собраны вручную по старинным технологиям в специальных условиях – в зале была удалена пыль и поддерживалась постоянная температура 23°С при влажности 60%.

Напомним, концертный орган «Зарядья» является самым большим музыкальным инструментом Москвы и одним из крупнейших органов в Европе. В нем 85 регистров, общий вес - 41 тонна. Инструмент был спроектирован и выполнен французской компанией специально для МКЗ «Зарядье». Кроме уникальных технических характеристик внешний вид органа, например, учитывает общий дизайн концертного зала.

