Известный пианист назвал новый орган в «Зарядье» шедевром

Заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, пианист Борис Березовский, участвовавший в инуагурации самого большого органа Москвы в концертном зале «Зарядье» 29 февраля, назвал инструмент шедевром. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Любой музыкальный инструмент - это штучная работа. Мастеров, способных создать шедевр не так много, и это касается любого инструмента, не говоря уже о короле инструментов - органе. Факт появления в Москве нового органа сам по себе не может не радовать. Я вижу восторженные отзывы москвичей, побывавших сегодня на инаугурации органа зала «Зарядье», вижу мнение профессионального сообщества, и это мнение однозначное. Мы получили еще один шедевр в самом центре Москвы – зале «Зарядье»», - сказал Борис Березовский.

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Трубы, консоли, системы воздуховодов и работы регистров органа были доставлены в «Зарядье» из французского города Страсбурга и собраны вручную по старинным технологиям в специальных условиях – в зале была удалена пыль и поддерживалась постоянная температура 23°С при влажности 60%.

Напомним, концертный орган «Зарядья» является самым большим музыкальным инструментом Москвы и одним из крупнейших органов в Европе. В нем 85 регистров, общий вес - 41 тонна. Инструмент был спроектирован и выполнен французской компанией специально для МКЗ «Зарядье». Кроме уникальных технических характеристик внешний вид органа, например, учитывает общий дизайн концертного зала.

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ФОТО: Пресс-служба Московского концертного зала "Зарядье"
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