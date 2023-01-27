Генпрокурор Нидерландов допустил передачу «скифского золота» Украине

Решение Апелляционного суда Амстердама о передаче «скифского золота» Украине может остаться в силе. Об этом заявил Генпрокурор Нидерландов в своем консультативном заключении, сообщает РИА Новости.

В 2021 году Апелляционный суд в Амстердаме разрешил спор о принадлежности коллекции в пользу Украины. Представители Крыма в 2022 году направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу.