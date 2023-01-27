Генпрокурор Нидерландов допустил передачу «скифского золота» Украине
Решение Апелляционного суда Амстердама о передаче «скифского золота» Украине может остаться в силе. Об этом заявил Генпрокурор Нидерландов в своем консультативном заключении, сообщает РИА Новости.
В 2021 году Апелляционный суд в Амстердаме разрешил спор о принадлежности коллекции в пользу Украины. Представители Крыма в 2022 году направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу.
«Скифское золото» - это коллекция, состоящая из почти двух тысяч артефактов. Она была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Ранее стало известно, что Россия оспорит передачу скифского золота Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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