Швыдкой подтвердил совмещение Гергиевым руководства Большим и Мариинкой
Большой и Мариинский театр невозможно объединить. Об этом заявил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой на полях проходящего Санкт-Петербургского форума объединенных культур.
О возможном совмещении Валерием Гергиевым руководства Большим и Мариинкой ранее сообщали СМИ. Швыдкой уточнил, что речи об объединении театров не идет, но Гергиев действительно может возглавить оба учреждения, передает РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в четверг на вопрос о возможном назначении художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева на пост главы Большого театра предложил обратиться в Минкультуры. По его словам, вопрос об этом – прерогатива ведомства.
Президент РФ Владимир Путин в прошлом году предложил создать объединённую дирекцию Большого и Мариинского театров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru