Швыдкой подтвердил совмещение Гергиевым руководства Большим и Мариинкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в четверг на вопрос о возможном назначении художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева на пост главы Большого театра предложил обратиться в Минкультуры. По его словам, вопрос об этом – прерогатива ведомства.

Президент РФ Владимир Путин в прошлом году предложил создать объединённую дирекцию Большого и Мариинского театров.



