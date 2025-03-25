Гений «Лунтика» и феномен Борисова: Выбор премии «Ника» назвали «душевным»

Все награжденные премией «Ника» получили ее абсолютно заслуженно: фильм «Мастер и Маргарита» стал совершенно грандиозной работой его создателей и актеров, а Юру Борисова невозможно было не отметить за роль в картине «Кончится лето». Об этом в беседе с НСН рассказала главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

В московском театре «Маска» состоялась церемония вручения кинопремии «Ника». Фильм «Мастер и Маргарита» получил целых семь наград. Премии за лучшую мужскую роль удостоились сразу два актера — Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита») и Юра Борисов («Кончится лето»). Лучшим анимационным фильмом стал «Лунтик. Возвращение домой» Константина Бронзита. Ромодановская заявила, что все награды были ожидаемы.