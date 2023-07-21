Шнейдеров назвал забастовку в Голливуде апогеем войны с продюсерами

«Бессовестно занижаются гонорары сценаристам. Оплата актеров второго плана, массовки, групповки пропорционально минимальной актерской ставке. Актрисы требуют, чтобы эту ставку повысили. Зарплаты условного Джонни Деппа, Аль Пачино и так далее устанавливает студия. Эти гонорары не зависят от минимально актерской ставки, массовка и групповка зависит. Это все финансовые разборки», - сказал собеседник НСН.

Ранее стало известно, что американская Гильдия киноактеров начала забастовку. Актеры требуют повысить зарплату и размер отчислений от просмотров зрителей стриминговых сервисов. Также гильдия выступает за введение запрета на использование технологий искусственного интеллекта в кино, передает «Радиоточка НСН».

