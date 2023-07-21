Шнейдеров назвал забастовку в Голливуде апогеем войны с продюсерами
Кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН заявил, что голливудские продюсеры сильно занижают зарплаты сценаристам и актерам, что и стало причиной самой масштабной за последние 15 лет забастовки.
«Бессовестно занижаются гонорары сценаристам. Оплата актеров второго плана, массовки, групповки пропорционально минимальной актерской ставке. Актрисы требуют, чтобы эту ставку повысили. Зарплаты условного Джонни Деппа, Аль Пачино и так далее устанавливает студия. Эти гонорары не зависят от минимально актерской ставки, массовка и групповка зависит. Это все финансовые разборки», - сказал собеседник НСН.
Ранее стало известно, что американская Гильдия киноактеров начала забастовку. Актеры требуют повысить зарплату и размер отчислений от просмотров зрителей стриминговых сервисов. Также гильдия выступает за введение запрета на использование технологий искусственного интеллекта в кино, передает «Радиоточка НСН».
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