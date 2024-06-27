Расторгуев рассказал, почему группа «Любэ» не ездит с концертами в Донбасс
Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев заявил, что коллектив не дает концерты в Донбассе из-за нехватки площадок с соответствующим оборудованием. Об этом музыкант рассказал Daily Storm.
Как отметил Расторгуев, «Любэ» приглашают в новые регионы, однако группа играет в жанре со «слишком сложными условиями».
«Я с гитарой один не могу поехать. Я не совсем бард. Мы были в Донецке и так далее. Но на каких-то больших площадках нужно, чтобы там уже было оборудование, чтобы все уже было. Сейчас обстановка сложнее», — поделился артист.
В то же время Расторгуев отметил, что встречается с участниками специальной военной операции, в том числе в госпиталях, кроме того, бойцы приходят на концерты.
«Вот буквально недавно у меня концерт был в Подмосковье... И приходили ребята, которые приехали на побывку. Мы разговаривали, сфотографировались, я спрашивал, как у них там», — рассказал лидер «Любэ».
Между тем продюсер Игорь Матвиенко анонсировал премьеру оперы «Викинг» с участием Николая Расторгуева и певца SHAMAN (Ярослава Дронова), ее представят в августе в арт-кластере «Таврида», пишет RT.
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