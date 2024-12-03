«Гармония — в тишине»: Режиссер Сафонов о главной мысли обновленных «Мещан»

Главный герой пьесы Максима Горького «Мещане» Василий Бессеменов пытается защитить своих детей от тенденции разрушения в непонятном и страшном мире, главная мысль новой постановки — в том, что всем необходимы любовь и возможность услышать друг друга. Об этом корреспонденту НСН заявил режиссер Павел Сафонов на премьере обновленного спектакля в театре «Современник».

«Я думаю, что мы переосмысляем Горького. Принято считать, что все-таки он был больше на стороне воспитанника Бессеменова Нила, считал необходимыми кардинальные, резкие, революционные, даже в чем-то достаточно жестокие по отношению к отцу действия. Ничего не меняя в пьесе, мы сделали небольшой акцент на том, что Бессеменов, ослепленный в это непростое время любовью к детям и попытками их собрать, пытается защитить их, часто нелепо, жестко и деспотично, от тенденции разрушения. И конфликт как раз-таки происходит из-за непонимания. Мы постарались увидеть в этом необходимость сохранить семью, любовь. Наш месседж — фраза дочери Бессеменова Татьяны “Будьте добрыми, будьте кроткими”. У меня трое детей, и я себя больше ощущаю отцом. Наверное, поэтому я стараюсь объяснить позицию Бессеменова. В этой пьесе есть очень много неоднозначностей, но особенно сейчас всем необходимы любовь и возможность услышать друг друга, а не приказывать и душить. Если люди будут друг друга слышать, можно будет дышать и созидать. Гармония иногда в той тишине, которую мы пытаемся донести к концу спектакля. Пусть даже эта тишина продлится секунду, но она стоит того, чтобы ее беречь дальше», — сказал Сафонов.