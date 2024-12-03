«Гармония — в тишине»: Режиссер Сафонов о главной мысли обновленных «Мещан»
Ввод в спектакль «Мещане» на главную роль актера Сергея Юшкевича помог переосмыслить постановку, сделал ее более резкой, нервной и ясной, зачастую с совершенно иными акцентами, сказал НСН Павел Сафонов.
Главный герой пьесы Максима Горького «Мещане» Василий Бессеменов пытается защитить своих детей от тенденции разрушения в непонятном и страшном мире, главная мысль новой постановки — в том, что всем необходимы любовь и возможность услышать друг друга. Об этом корреспонденту НСН заявил режиссер Павел Сафонов на премьере обновленного спектакля в театре «Современник».
«Я думаю, что мы переосмысляем Горького. Принято считать, что все-таки он был больше на стороне воспитанника Бессеменова Нила, считал необходимыми кардинальные, резкие, революционные, даже в чем-то достаточно жестокие по отношению к отцу действия. Ничего не меняя в пьесе, мы сделали небольшой акцент на том, что Бессеменов, ослепленный в это непростое время любовью к детям и попытками их собрать, пытается защитить их, часто нелепо, жестко и деспотично, от тенденции разрушения. И конфликт как раз-таки происходит из-за непонимания. Мы постарались увидеть в этом необходимость сохранить семью, любовь. Наш месседж — фраза дочери Бессеменова Татьяны “Будьте добрыми, будьте кроткими”. У меня трое детей, и я себя больше ощущаю отцом. Наверное, поэтому я стараюсь объяснить позицию Бессеменова. В этой пьесе есть очень много неоднозначностей, но особенно сейчас всем необходимы любовь и возможность услышать друг друга, а не приказывать и душить. Если люди будут друг друга слышать, можно будет дышать и созидать. Гармония иногда в той тишине, которую мы пытаемся донести к концу спектакля. Пусть даже эта тишина продлится секунду, но она стоит того, чтобы ее беречь дальше», — сказал Сафонов.
Собеседник НСН также пояснил, что изменилось в спектакле после ввода на главную роль актера Сергея Юшкевича.
«Это очень серьезный, большой, харизматичный, набравшийся мастерства и опыта актер. Я Сережу давно знаю по Щукинскому училищу, мы учились в одном потоке. Поскольку он центральный персонаж, относительно этого поля все связи и ощущения с другими персонажами потерпели перезагрузку. Может быть, спектакль стал резче, может быть, добавилось, больше нервности, ясности, Сергей внес душевную экспрессию другого плана, связал с собой всех персонажей в еще более крепкий узел, вчитался в текст пьесы и расставил собственные акценты», — добавил режиссер.
В заключение Сафонов рассказал, почему решился на постановку обновленных «Мещан».
«Я думал про эту пьесу и раньше. В разные времена она звучит по-разному. У меня возникло желание погрузиться в довольно резкие, разные, страстные, тяжелые эмоции», — подытожил он.
Ранее актер театра и кино, заслуженный артист России Сергей Юшкевич заявил, что проблема отцов и детей, которая раскрывается в спектакле «Мещане», является вечной. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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