«Гармаш притянет»: Кинотеатры увидели хороший потенциал у фентэзи Лунгина «Василисы»

«Василиса и хранители времени» - первое за период лета и осени заметное российское кино для семейного просмотра, и хотя кинотеатры не ожидают от него миллиардных сборов, надеются увидеть его в числе лидеров в конце уикенда. Об этом в беседе с НСН рассказал председатель ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

В четверг, 3 октября, в российский прокат вышло фэнтези «Василиса и хранители времени», по оценке экспертов это главная новинка выходных. Главные роли в картине исполняют Маша Кошина, Дарья Мороз и Сергей Гармаш, но самое интересное – это фигура режиссера. Им стал Павел Лунгин, известный по серьезным фильмам из 1990-х: «Такси-Блюз», «Остров», «Олигарх» и «Луна-парк». Воронков отметил, что кинотеатры не ждут от фильма сборов в размере одного миллиарда, но новинка, скорее всего, наконец-то простимулирует родителей с детьми отправиться в кино.