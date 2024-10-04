«Гармаш притянет»: Кинотеатры увидели хороший потенциал у фентэзи Лунгина «Василисы»

Несмотря на откровенно слабую рекламную кампанию, фильм «Василиса и хранители времени» имеет все шансы на то, чтобы вдохновить родителей с детьми пойти в кино, заявил НСН Алексей Воронков.

«Василиса и хранители времени» - первое за период лета и осени заметное российское кино для семейного просмотра, и хотя кинотеатры не ожидают от него миллиардных сборов, надеются увидеть его в числе лидеров в конце уикенда. Об этом в беседе с НСН рассказал председатель ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

В четверг, 3 октября, в российский прокат вышло фэнтези «Василиса и хранители времени», по оценке экспертов это главная новинка выходных. Главные роли в картине исполняют Маша Кошина, Дарья Мороз и Сергей Гармаш, но самое интересное – это фигура режиссера. Им стал Павел Лунгин, известный по серьезным фильмам из 1990-х: «Такси-Блюз», «Остров», «Олигарх» и «Луна-парк». Воронков отметил, что кинотеатры не ждут от фильма сборов в размере одного миллиарда, но новинка, скорее всего, наконец-то простимулирует родителей с детьми отправиться в кино.

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«Потенциал у фильма определенно есть. Несмотря на очень скромные предпродажи, кинотеатры надеются в конце уикенда увидеть его в числе лидеров. Но потенциал в 1-1,5 млрд считают скорее нереальным. Если по «Огниву» довелось посмотреть практически полную информацию, то «Василису» я так сильно не видел. Не могу сказать по трейлеру, что есть какая-то разница картин по качеству. Рекламная кампания, конечно, на фильм, по нашей оценке, более чем минимальна. Хотя это один из немногих семейных контентов, которые были осенью. Летом не было ни одного такого заметного российского фильма. Это первый большой такой российский проект, рассчитанный на семейную аудиторию. Поэтому надежда только на то, что наконец-то сработает вот эта пружина, и родители пойдут с детьми в кино», - рассказал он.

По словам Воронкова, наличие в картине такой звезды как Гармаш сыграет фильму на руку.

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«Любое знаковое имя в любом случае будет притягивать дополнительных зрителей. Зритель все равно идет на знакомых артистов. С учетом того, что это все-таки детско-семейный просмотр, он предполагает хождение в кино как самого маленького зрителя, так и родителей. А родители все-таки, видя Гармаша, скорее сделают выбор в пользу фильма», - отметил он.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН рассказал, что экранизация сказок облегчает жизнь режиссерам, при этом фэнтези от Павла Лунгина должно быть интересным.

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ФОТО: РИА Новости
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