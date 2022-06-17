Гарик Сукачев выступил в рамках ПМЭФ

Мероприятие было приурочено к Петербургскому международному экономическому форуму. В рамках выступления прозвучали самые известные хиты.

Выступление Сукачева оказалось в центре внимания из-за отмены концерта группы «Би-2», который был запланирован на 17 июня в одном из ресторанов Ginza.

В ресторане замену артистов объяснили динамикой продаж, добавив, что фанаты «БИ-2», смогут вернуть деньги за билеты.

