«Поднял планку»: «Brainstorm» восхитились новым альбомом Канье Уэста

Группа «Brainstorm» оценили выступления Канье Уэста в поддержку его нового альбома, назвав концерты рэпера источником вдохновения.

Рэпер Канье Уэст в своем новом альбоме перевел музыкальное и перформативное мастерство на новый уровень, рассказали участники группы «Brainstorm» Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее стало известно, что главным претендентом на «Грэмми-2022» в номинации «Лучший рэп-альбом» является релиз «DONDA» Канье Уэста.

«Это прекрасная новость. Его можно назвать мультиартистом, не только музыкантом или композитором. Канье Уэст выпустил свой новый альбом "Donda", и он набрал более миллиарда прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify за два месяца. И не зря, скажу вам, потому что, действительно, нас всех очень вдохновляет его подход к живым перформансам. То, что он сделал в Америке на разных стадионах, и то, что мы видели на YouTube, очень впечатляет и вдохновляет нас к новым подвигам: и выбранная им форма, и то, как можно вообще презентовать альбом», - оценили альбом исполнители.
Рэпер Канье Уэст разместил в своём Twitter фото Путина

Канье Уэст ранее неоднократно проводил так называемые «Воскресные службы» в прямом эфире. Последний такой мини-концерт прошел в ноябре и был устроен в поддержку альбома «DONDA». «Brainstorm» подчеркнули, что Уэст создает яркие и привлекающие внимание перформансы, тем самым развивая музыкальную индустрию.

«Это даже не похоже на концерт, это прослушивание, но в то же время артистический перформанс – построить церковь посредине стадиона, и это всё как-то выглядело настолько ярко! Но бассейна не хватало – это он нам оставил. На совсем другой уровень поднята планка, и нам всем приходится с этим считаться и думать, как жить дальше. Мы хотели этим сказать, что шоу-бизнес развивается, меняется, удивляет, не стоит на месте, и тем и радует вас. В этой сфере всегда можно найти что-то новое. Мы надеемся, что "Brainstorm" тоже поучаствует в этих процессах, будет еще радовать [зрителей]», - поделились эмоциями музыканты.

Ранее Уэст в ходе шоу Drink Champs назвал себя молодым Владимиром Путиным. Видео опубликовано на YouTube-канале Revolt.

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ФОТО: официальная группа "ВКонтакте" Brainstorm
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