«Поднял планку»: «Brainstorm» восхитились новым альбомом Канье Уэста

Канье Уэст ранее неоднократно проводил так называемые «Воскресные службы» в прямом эфире. Последний такой мини-концерт прошел в ноябре и был устроен в поддержку альбома «DONDA». «Brainstorm» подчеркнули, что Уэст создает яркие и привлекающие внимание перформансы, тем самым развивая музыкальную индустрию.

«Это даже не похоже на концерт, это прослушивание, но в то же время артистический перформанс – построить церковь посредине стадиона, и это всё как-то выглядело настолько ярко! Но бассейна не хватало – это он нам оставил. На совсем другой уровень поднята планка, и нам всем приходится с этим считаться и думать, как жить дальше. Мы хотели этим сказать, что шоу-бизнес развивается, меняется, удивляет, не стоит на месте, и тем и радует вас. В этой сфере всегда можно найти что-то новое. Мы надеемся, что "Brainstorm" тоже поучаствует в этих процессах, будет еще радовать [зрителей]», - поделились эмоциями музыканты.

Ранее Уэст в ходе шоу Drink Champs назвал себя молодым Владимиром Путиным. Видео опубликовано на YouTube-канале Revolt.

