Галстук Цоя продадут за 2,5 миллиона рублей

На опубликованной фотографии лота видна надпись «На память» и автограф Цоя. Уточняется, что позже галстук оказался у фаната артиста, который хранил его у себя последние годы, после чего вещь попала в распоряжение галереи Stargift.

Ранее аукционный дом Propstore Auction выставил на продажу шлем от оригинального костюма дроида C-3PO из киновселенной «Звёздных войн», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

