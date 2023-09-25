Продюсер Цоя выставил на торги торпеду из «Москвича-2141» рок-звезды

Первый продюсер легендарного рок-музыканта Виктора Цоя Юрий Белишкин выставил на аукцион часть торпедо из «Москвича-2141», на котором музыкант попал в смертельное ДТП на 35-м километре автодороги Слока — Талси (Латвия) 15 августа 1990 года, из-за проблем со здоровьем. Об этом гендиректор «Литфонда» Сергей Бурмистров заявил «Звезде».

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Отмечается, что стартовая цена лота — 250 тысяч рублей. Часть передней панели «Москвича» продюсер Цоя получил во время одного из концертов. Ее Белишкину подарил его знакомый, также бывший поклонником творчества музыканта.

Ранее Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Творчество Виктора Цоя». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.peoples.ru
ТЕГИ:ТоргиРок-музыкаВиктор Цой

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