Продюсер Цоя выставил на торги торпеду из «Москвича-2141» рок-звезды

Отмечается, что стартовая цена лота — 250 тысяч рублей. Часть передней панели «Москвича» продюсер Цоя получил во время одного из концертов. Ее Белишкину подарил его знакомый, также бывший поклонником творчества музыканта.

Ранее Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Творчество Виктора Цоя». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

