Галкин сообщил, что Пугачева проведет День матери в Лондоне

По его словам, Пугачева поедет в Лондон «на вечеринку с подружками» в воскресенье, 26 ноября.

Галкин разместил в своих соцсетях рекламу службы доставки. По сюжету видеоролика, он с детьми выбирал подарок для Примадонны на День матери, но их дочь Лиза упомянула, что в этот день Пугачева будет в Лондоне. После этого Галкин с букетом цветов оказался в столице Великобритании.

Ранее Пугачева ненадолго вернулась в Россию для записи песен. Следящих за ее передвижениями исполнительница назвала «кучкой оголтелых недоличностей и завистников», сообщает «Радиоточка НСН».

