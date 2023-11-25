Галкин сообщил, что Пугачева проведет День матери в Лондоне
Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) сообщил, что певица Алла Пугачева проведет день матери в Лондоне.
По его словам, Пугачева поедет в Лондон «на вечеринку с подружками» в воскресенье, 26 ноября.
Галкин разместил в своих соцсетях рекламу службы доставки. По сюжету видеоролика, он с детьми выбирал подарок для Примадонны на День матери, но их дочь Лиза упомянула, что в этот день Пугачева будет в Лондоне. После этого Галкин с букетом цветов оказался в столице Великобритании.
Ранее Пугачева ненадолго вернулась в Россию для записи песен. Следящих за ее передвижениями исполнительница назвала «кучкой оголтелых недоличностей и завистников», сообщает «Радиоточка НСН».
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