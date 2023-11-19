Певец Савин: Пугачева уехала из России под влиянием Галкина

В интервью изданию «Аргументы и факты» Савин заявил, что муж певицы Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) имеет большое влияние на певицу. Примадонна очень прислушивается к супругу, сказал актер.

Савин отметил, что многие высказывания певицы сделаны «на эмоциях» и обращены к конкретным людям.

Ранее Пугачева ненадолго вернулась в Россию для записи песен. Следящих за ее передвижениями исполнительница назвала «кучкой оголтелых недоличностей и завистников», сообщает «Радиоточка НСН».

