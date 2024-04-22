Киркоров заявил, что Пугачева четыре года изменяла ему с Галкиным
Певец Филипп Киркоров признался, что Алла Пугачева изменяла ему в браке. Об этом он рассказал в передаче «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.
По словам артиста, Примадонна на протяжении четырех лет изменяла ему с комиком Максимом Галкиным (признан иностранным агентом в России).
«Начал ее обхаживать, и она поплыла. Вся красивая сказка в одночасье закончилась», - поделился исполнитель.
Киркоров отметил, что тяжело переживал развод, но сейчас не злится на бывшую супругу. Он пожелал Примадонне здоровья.
В интервью газете «Комсомольская правда» телеведущая Кира Прошутинская заявила, что Пугачева не может вернуться в Россию из-за того, что желает быть рядом со своей семьей, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru