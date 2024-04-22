Киркоров заявил, что Пугачева четыре года изменяла ему с Галкиным

По словам артиста, Примадонна на протяжении четырех лет изменяла ему с комиком Максимом Галкиным (признан иностранным агентом в России).

«Начал ее обхаживать, и она поплыла. Вся красивая сказка в одночасье закончилась», - поделился исполнитель.

Киркоров отметил, что тяжело переживал развод, но сейчас не злится на бывшую супругу. Он пожелал Примадонне здоровья.

В интервью газете «Комсомольская правда» телеведущая Кира Прошутинская заявила, что Пугачева не может вернуться в Россию из-за того, что желает быть рядом со своей семьей, сообщает «Радиоточка НСН».

