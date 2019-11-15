Галкин опроверг информацию об отмене своих концертов из-за цензуры

«Дорогие друзья, никто мои концерты не запрещает. Не верьте СМИ, которые тиражируют эту «сенсацию». Как ездил, так и езжу», - написал он в своем Instagram.

По словам артиста, все выступления, запланированные на ближайший год-полтора должны состоятся.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Галкину начали отменять концерты после выступления в Новосибирске, где он завил о цензуре на отечественном телевидении. Как отмечалось, об это в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил Александр Невзоров.

