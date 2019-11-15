Галкин опроверг информацию об отмене своих концертов из-за цензуры
Юморист Максим Галкин опроверг информацию о том, что его концерты были отменены из-за цензуры.
«Дорогие друзья, никто мои концерты не запрещает. Не верьте СМИ, которые тиражируют эту «сенсацию». Как ездил, так и езжу», - написал он в своем Instagram.
По словам артиста, все выступления, запланированные на ближайший год-полтора должны состоятся.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Галкину начали отменять концерты после выступления в Новосибирске, где он завил о цензуре на отечественном телевидении. Как отмечалось, об это в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил Александр Невзоров.
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