«Откручивают голову». Невзоров о репрессиях против Галкина за цензуру

14 ноября 201914:44

Юмористу Максиму Галкину и по совместительству мужу Аллы Пугачёвой начали отменять концерты после выступления в Новосибирске, где он завил о цензуре на отечественном телевидении. Об этом заявил журналист, советник генерального директора «Первого канала» Александр Невзоров.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он сказал, что после слов о цензуре со сцены Галкину стали «отвинчивать голову».

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Выступление Максима Галкина в Новосибирске получило широкий общественный резонанс после публикации в сети.

Во время концерта артист, в частности, рассказал о цензуре на федеральных телеканалах, заметил, что Владимир Путин находится у власти дольше Леонида Брежнева, а также пошутил над телеведущим Владимиром Соловьёвым за его услужливость властям.

Соловьев, а также его коллеги Дмитрий Киселев и Артем Шейнин не согласились с мнением пародиста на счёт цензуры.

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ФОТО: Александр Невзоров // @EchoMskRu Twitter
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