«Откручивают голову». Невзоров о репрессиях против Галкина за цензуру
Юмористу Максиму Галкину и по совместительству мужу Аллы Пугачёвой начали отменять концерты после выступления в Новосибирске, где он завил о цензуре на отечественном телевидении. Об этом заявил журналист, советник генерального директора «Первого канала» Александр Невзоров.
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он сказал, что после слов о цензуре со сцены Галкину стали «отвинчивать голову».
Выступление Максима Галкина в Новосибирске получило широкий общественный резонанс после публикации в сети.
Во время концерта артист, в частности, рассказал о цензуре на федеральных телеканалах, заметил, что Владимир Путин находится у власти дольше Леонида Брежнева, а также пошутил над телеведущим Владимиром Соловьёвым за его услужливость властям.
Соловьев, а также его коллеги Дмитрий Киселев и Артем Шейнин не согласились с мнением пародиста на счёт цензуры.
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