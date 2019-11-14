«Откручивают голову». Невзоров о репрессиях против Галкина за цензуру

Юмористу Максиму Галкину и по совместительству мужу Аллы Пугачёвой начали отменять концерты после выступления в Новосибирске, где он завил о цензуре на отечественном телевидении. Об этом заявил журналист, советник генерального директора «Первого канала» Александр Невзоров.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он сказал, что после слов о цензуре со сцены Галкину стали «отвинчивать голову».