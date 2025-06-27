Галерея фиджитал-искусства открыла выставку Кирилла Рейва «YГОЛ»
Первая в России галерея фиджитал-искусства «VS Gallery» 27 июня открыла персональную выставку фиджитал-художника Кирилла Рейва «YГОΛ».
В рамках экспозиции представлены пластификации, цифровые работы и скульптуру, выполненную при помощи 3D-печати. Выставка «YГОΛ» является продолжением серии экспозиций художника, которая посвящена блужданию в лиминальных пространствах собственного разума: «Комната», «Лабиринт», а теперь - «Угол».
Выставка является символом объединения мастерской художника и монашеской кельи. «YГОΛ» - пространство вне времени, метафора внутреннего поиска, хождения «из угла в угол».
Ранее ведущий научный сотрудник отдела искусства старых мастеров ГМИИ им. А.С Пушкина Светлана Загорская рассказала спецкору НСН, что ночью сотрудники музея могут совершать монтаж различных выставок, а также устраивать съемки произведений искусства.
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