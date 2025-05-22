Русский музей представит масштабную выставку Ивана Айвазовского в 2026 году

По её словам, из-за высокой популярности этого художника в России было решено готовить выставочный проект раньше, чем планировалось изначально. Манилова отметила, что всего в экспозиции будут представлены более 200 произведений Айвазовского, в том числе и такие шедевры, как «Девятый вал» и «Сотворение мира».

«Недавно я встречалась с нашими замечательными смотрителями и спросила об их наблюдениях: что чаще всего спрашивают люди. И как вы думаете? Тот же ответ: как пройти к Айвазовскому», - добавила директор музея.

Ранее стало известно, что выставка Марка Шагала пройдет в ГМИИ имени Пушкина в декабре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

