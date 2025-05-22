Русский музей представит масштабную выставку Ивана Айвазовского в 2026 году
Русский музей приступил к подготовке масштабной выставке художника-мариниста Ивана Айвазовского, рассказала гендиректор музея Алла Манилова на фестивале «Интермузей», передает ТАСС.
По её словам, из-за высокой популярности этого художника в России было решено готовить выставочный проект раньше, чем планировалось изначально. Манилова отметила, что всего в экспозиции будут представлены более 200 произведений Айвазовского, в том числе и такие шедевры, как «Девятый вал» и «Сотворение мира».
«Недавно я встречалась с нашими замечательными смотрителями и спросила об их наблюдениях: что чаще всего спрашивают люди. И как вы думаете? Тот же ответ: как пройти к Айвазовскому», - добавила директор музея.
Ранее стало известно, что выставка Марка Шагала пройдет в ГМИИ имени Пушкина в декабре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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