Гай Германика снимет сериал про княгиню Ольгу

Режиссер и телеведущая Валерия Гай Германика намерена снять восьмисерийную историческую драму «Княгиня Ольга», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Марс Медиа».

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Съемки начнутся в середине лета. Заказчиком выступил Первый канал.

В проекте участвуют оператор Геннадий Успангалиев и художник-постановщик Антон Поликарпов. В настоящее время идет подбор актеров.

Германика отметила, что давно хотела снять исторический фильм.

Снявшаяся в сериале Германики «Обоюдное согласие» актриса Светлана Иванова заявила, что не хотела работать с режиссером из-за слухов об издевательствах над артистами, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
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