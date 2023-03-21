Гай Германика снимет сериал про княгиню Ольгу
Режиссер и телеведущая Валерия Гай Германика намерена снять восьмисерийную историческую драму «Княгиня Ольга», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Марс Медиа».
Съемки начнутся в середине лета. Заказчиком выступил Первый канал.
В проекте участвуют оператор Геннадий Успангалиев и художник-постановщик Антон Поликарпов. В настоящее время идет подбор актеров.
Германика отметила, что давно хотела снять исторический фильм.
Снявшаяся в сериале Германики «Обоюдное согласие» актриса Светлана Иванова заявила, что не хотела работать с режиссером из-за слухов об издевательствах над артистами, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+9 373 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 345 / сут.
- США отказались передавать Украине боеприпасы с ураном
- Гай Германика снимет сериал про княгиню Ольгу
- Центробанк ужесточил требования валютных резервов для банков
- Россия и Китай выразили озабоченность планами США создать глобальную систему ПРО
- Путин поднял тост за здоровье Си Цзиньпина
- На «Евровидение-2023» приедет наименьшее за 20 лет количество стран
- Новак рассказал о сроках согласования проекта «Сила Сибири 2»
- Сейсмологи зафиксировали новое землетрясение в Афганистане
- CNN: США поставят Украине комплексы Patriot раньше, чем ожидалось
- Врач назвала бесполезной для организма йодовую сетку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru