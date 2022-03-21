«Тема осознанности»: Печейкин о новом сериале Гай Германики

Валерий Печейкин: «Вот такая вот первая драматическая новость. Однако, я хочу обратить ваше внимание, что это, наверное, не эвтаназия в чистом виде, а каком мы ее понимаем, когда человек в сознании просит отключить его от аппаратов жизнеобеспечения. Все-таки этот тот случай, когда Делон предполагает, что может находиться без сознания, и пока он в сознании, передает таким образом свое решение сыну. Ален Делон, один из самых красивых мужчин в кино, принимает такое мужественное решение, в стереотипном понимании «мужественное», потому что он сознательно думает о том, как уйти из жизни», - сказал драматург.

