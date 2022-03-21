«Тема осознанности»: Печейкин о новом сериале Гай Германики
Драматург Валерий Печейкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
Ален Делон хочет прибегнуть к эвтаназии, если окажется в коме.
10 марта вышла автобиография Энтони. Книга называется "Между собакой и волком". В ней сын актера рассказывает о личном разговоре с отцом. "Он сказал мне: "Тони, если однажды со мной что-то случится и я буду в коме, подключенным к аппаратам, чтобы жить, я хочу, чтобы ты меня отключил. Я хочу, чтобы ты мне пообещал", — цитирует слова Энтони Делона издания Soir Mag и Gala.
Валерий Печейкин: «Вот такая вот первая драматическая новость. Однако, я хочу обратить ваше внимание, что это, наверное, не эвтаназия в чистом виде, а каком мы ее понимаем, когда человек в сознании просит отключить его от аппаратов жизнеобеспечения. Все-таки этот тот случай, когда Делон предполагает, что может находиться без сознания, и пока он в сознании, передает таким образом свое решение сыну. Ален Делон, один из самых красивых мужчин в кино, принимает такое мужественное решение, в стереотипном понимании «мужественное», потому что он сознательно думает о том, как уйти из жизни», - сказал драматург.
В Сети выходит новый сериал Валерии Гай Германики
В Сети выходит новый сериал Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие", сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатре Kion. Этот проект о "грани между обоюдным согласием и, собственно, актом насилия".
Валерий Печейкин: «Здесь тоже возникает тема «осознанности». Я вам напомню, может быть, вы видели другой сериал «Загрузка». И в фантастическом мире будущего мужчина и женщина перед тем, как заняться любовью, наклоняются к специальному аппарату, который висит у них на груди и туда говорят «я согласен», «я согласна». Это выглядит довольно комично, но давайте сравним это с тем, как мы заказываем такси. Все-таки люди стараются все отношения, которые возникают в обществе, как-то нормировать», - сравнил собеседник.
Ресторанный критик обрисовал будущее фастфуда в России
Основой современного российского фастфуда станут шаурма и чебуреки с разнообразными начинками, от курицы до камчатского краба, такое мнение высказал ресторанный критик Дмитрий Алексеев.
Валерий Печейкин: «Сразу вспомнился старый анекдот, в котором покупатель спрашивает у продавца чебуреков: «Скажите, это мясо раньше гавкало или мяукало?». И через паузу получает ответ: «Это мясо раньше спрашивало всякую ерунду». Если вам эта еда покажется какой-то слишком приземленной, то, например, я стараюсь вспоминать, что чебуреки были едой моей юности. А юность - это самое прекрасное время, куда всегда хочется вернуться, и вот мы в него возвращаемся», - добавил он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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