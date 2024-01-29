Футболист Артем Дзюба заявил, что готов сыграть во втором сезоне «Золотого дна»

Футболист Артем Дзюба в своих соцсетях поделился впечатлениями от просмотра сериала «Золотое дно».

Он отметил, что картина ему понравилась, футболист даже хотел бы сняться во втором сезоне шоу «про большие бабки и большую корпорацию».

До этого пользователи сравнивали внешность Дзюбы с одним из актеров сериала Павлом Поповым.