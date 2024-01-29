Футболист Артем Дзюба заявил, что готов сыграть во втором сезоне «Золотого дна»
Футболист Артем Дзюба в своих соцсетях поделился впечатлениями от просмотра сериала «Золотое дно».
Он отметил, что картина ему понравилась, футболист даже хотел бы сняться во втором сезоне шоу «про большие бабки и большую корпорацию».
До этого пользователи сравнивали внешность Дзюбы с одним из актеров сериала Павлом Поповым.
Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что после окончания карьеры может стать актером или тренером, передает «Матч ТВ». Он отметил, что попробует стать тренером или актером. По его словам, у него неплохие данные для актерской карьеры после завершения спортивной.
Ранее стало известно, что YouTube-шоу «Ну, так нельзя», которые вели нападающий «Локомотива» Артём Дзюба и экс-главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, будет закрыто, сообщил телеграм-канал «Коммент шоу», который был организатором проекта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Главным режиссером Малого театра стал Алексей Дубровский
- На выставке в Петербурге представили дневник главного блокадного врача
- Владелец бара в Удмуртии объяснил отмену концерта группы «Несчастный случай»
- Российскую фигуристку Валиеву дисквалифицировали на четыре года
- Представительство России в Буркина-Фасо начнет работать с 1 февраля
- ФСБ изъяла у троих россиян карты с секретными объектами
- Защита Стрелкова обжаловала приговор по делу об экстремизме
- Крупы и картофель стали лидерами по снижению цен в России в 2023 году
- Финляндия обвинила россиянина Тордена в нарушении запрета на въезд в Шенген
- СМИ: Израиль нанес ракетный удар по штабу иранских советников под Дамаском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru