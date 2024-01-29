Футболист Артем Дзюба заявил, что готов сыграть во втором сезоне «Золотого дна»

Футболист Артем Дзюба в своих соцсетях поделился впечатлениями от просмотра сериала «Золотое дно».

Он отметил, что картина ему понравилась, футболист даже хотел бы сняться во втором сезоне шоу «про большие бабки и большую корпорацию».

До этого пользователи сравнивали внешность Дзюбы с одним из актеров сериала Павлом Поповым.

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Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что после окончания карьеры может стать актером или тренером, передает «Матч ТВ». Он отметил, что попробует стать тренером или актером. По его словам, у него неплохие данные для актерской карьеры после завершения спортивной.

Ранее стало известно, что YouTube-шоу «Ну, так нельзя», которые вели нападающий «Локомотива» Артём Дзюба и экс-главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, будет закрыто, сообщил телеграм-канал «Коммент шоу», который был организатором проекта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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