Артем Дзюба спел фанатскую песню «Ленинграда» про «Зенит»

Спортсмен опубликовал в соцсетях видео с вечеринки, на которой спел фанатскую композицию: «Сине-бело-голубое небо – Питер, / Вместе смело, солнце светит нам в Зените».

Артем Дзюба играл за «Зенит» в 2015-2022 годах, напоминает RT. В составе клуба форвард стал четырехкратным чемпионом страны, двукратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка. В феврале 2023 года спортсмен перешел в «Локомотив».

