Артем Дзюба спел фанатскую песню «Ленинграда» про «Зенит»
Игрок московского футбольного клуба «Локомотив», бывший футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба исполнил песню группы «Ленинград» про команду из Северной столицы.
Спортсмен опубликовал в соцсетях видео с вечеринки, на которой спел фанатскую композицию: «Сине-бело-голубое небо – Питер, / Вместе смело, солнце светит нам в Зените».
Артем Дзюба играл за «Зенит» в 2015-2022 годах, напоминает RT. В составе клуба форвард стал четырехкратным чемпионом страны, двукратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка. В феврале 2023 года спортсмен перешел в «Локомотив».
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