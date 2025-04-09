В Москве передумали требовать от детей документы для прохода в театр

«Теперь при покупке билетов через сервис "Мосбилет" вносить данные документа ребенка в полном объеме не нужно, достаточно только фамилии, имени, отчества и даты рождения. Предъявлять документ при входе на мероприятие потребуется лишь взрослому сопровождающему», - пояснил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок уже назвал эти поправки важным шагом на пути к отмене всей системы именных билетов в целом.

«Это первый шаг на пути борьбы с именными билетами, проверкой паспортов и сбором данных. Слава богу, что он сделан», - подчеркнул Крок.

Ранее директор Театра Вахтангова раскритиковал продажу билетов по паспорту, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

