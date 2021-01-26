Фрейндлих из реанимации перевели в обычную палату

Отмечается, что состояние Фрейндлих улучшилось, что позволило перевести ее из палаты интенсивной терапии, RT.

Ранее сообщалось, что для лечения актрисы были привлечены медики из Москвы.

О том, что Алису Фрейндлих госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга, стало известно 28 декабря, передает Ura.ru. Сообщалось, что поражение легких у нее составляет 80%.

