Фрейндлих из реанимации перевели в обычную палату
Актрису Алису Фрейндлих, заразившуюся коронавирусом, перевели из реанимации в обычное отделение. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Северо-Западный окружной научно-клинической центр имени Соколова Федерального медико-биологического агентства (МСЧ №122), где народная артистка СССР проходит лечение.
Отмечается, что состояние Фрейндлих улучшилось, что позволило перевести ее из палаты интенсивной терапии, RT.
Ранее сообщалось, что для лечения актрисы были привлечены медики из Москвы.
О том, что Алису Фрейндлих госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга, стало известно 28 декабря, передает Ura.ru. Сообщалось, что поражение легких у нее составляет 80%.
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