Фрейндлих из реанимации перевели в обычную палату

Актрису Алису Фрейндлих, заразившуюся коронавирусом, перевели из реанимации в обычное отделение. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Северо-Западный окружной научно-клинической центр имени Соколова Федерального медико-биологического агентства (МСЧ №122), где народная артистка СССР проходит лечение.

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Отмечается, что состояние Фрейндлих улучшилось, что позволило перевести ее из палаты интенсивной терапии, RT.

Ранее сообщалось, что для лечения актрисы были привлечены медики из Москвы.

О том, что Алису Фрейндлих госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга, стало известно 28 декабря, передает Ura.ru. Сообщалось, что поражение легких у нее составляет 80%.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусАктриса
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