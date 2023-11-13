Fox News: Лик демона увидели на картине Рейнольдса после реставрации

Национальный фонд провел реставрационные работы над картиной Джошуа Рейнольдса и обнаружил лик демона, пишет Fox News.

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Картина «Смерть кардинала Бофорта» была написана больше 230 лет назад. При реставрации специалисты обнаружили еще одно изображение под слоями лака и краски. Они назвали увиденное «зверем, злым духом или демоном».

На картине изображена сцена из произведения Шекспира «Генрих VI, часть 2». Фигура неизвестного создания расположилась над изголовьем кровати, в которой находился умирающий кардинал Бофорт.

Ранее стало известно, что картина художника Пабло Пикассо «Женщина с часами» ушла с молотка за 139,4 миллионов долларов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Fox News
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