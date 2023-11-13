Fox News: Лик демона увидели на картине Рейнольдса после реставрации
Национальный фонд провел реставрационные работы над картиной Джошуа Рейнольдса и обнаружил лик демона, пишет Fox News.
Картина «Смерть кардинала Бофорта» была написана больше 230 лет назад. При реставрации специалисты обнаружили еще одно изображение под слоями лака и краски. Они назвали увиденное «зверем, злым духом или демоном».
На картине изображена сцена из произведения Шекспира «Генрих VI, часть 2». Фигура неизвестного создания расположилась над изголовьем кровати, в которой находился умирающий кардинал Бофорт.
Ранее стало известно, что картина художника Пабло Пикассо «Женщина с часами» ушла с молотка за 139,4 миллионов долларов, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Третий энергоблок Курской АЭС отключен автоматикой
- СМИ: Выпивший фанат избил полицейского на концерте рок-группы «Пикник»
- Клиенты заявили о глобальном сбое в «Сбербанк Онлайн»
- Песков: Зеленский мог не знать о диверсии на «Северных потоках»
- Telegraph: Экс-премьер Кэмерон возглавил МИД Британии
- Netflix выпустит аниме-сериал по «Терминатору»
- Пострадавшие в давке за «Щелкунчика» подготовили жалобу на Большой театр
- Сын Кадырова назначен первым заместителем министра спорта Чечни
- Песков не стал комментировать появление сообщений о перегруппировке войск у Днепра
- СМИ: У Александра Митты диагностировали повторный инсульт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru