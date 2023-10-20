Минкульт Италии предложил передать картины Берлускони в парк развлечений
Заместитель министра культуры Италии Витторио Сгарби предложил передать картины из коллекции бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони в парк развлечений, сообщает ТАСС.
Чиновник отметил, что знаком с коллекцией картин Берлускони. Витторио назвал произведения «исключительно декоративными и очень киношными».
По его мнению, картины можно передать в парк развлечений или киностудии «Чинечитта».
Коллекция Берлускони насчитывает 25 тысяч картин. Их содержание ежегодно обходится в 800 тысяч евро.
Берлускони умер 12 июня в возрасте 86 лет. У политика диагностировали лейкоз, напоминает «Радиоточка НСН».
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