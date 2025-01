Фотографию Боба Дилана продадут на торгах за $8 тысяч

Эта фотография является вариацией обложки альбома Дилана «The Freewheelin» 1963 года. Пластика содержит такие хиты, как «Girl from the North Country», «Blowin’ in the Wind», «A Hard Rain’s Gonna Fall» и «Masters of War». Лот оценивается в пять-восемь тысяч долларов.

Автором фото является американский фотограф Дон Ханстайн, известный своими незабываемыми портретами таких известных музыкантов, как Майлз Дэвис, Саймон, Джонни Кэш, Ареты Франклин и многих других.

Ранее стало известно, что черновики песни Mr. Tambourine Man, написанной Бобом Диланом в 1964 году, могут продать на аукционе за 400–600 тысяч долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»