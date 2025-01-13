Фотографию Боба Дилана продадут на торгах за $8 тысяч

На торгах Artnet представили фотографию «Боб Дилан и Сьюз» (1960), на которой певец запечатлен с его подругой, идущие по заснеженной нью-йоркской улице. Об этом говорится на сайте площадки.

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Эта фотография является вариацией обложки альбома Дилана «The Freewheelin» 1963 года. Пластика содержит такие хиты, как «Girl from the North Country», «Blowin’ in the Wind», «A Hard Rain’s Gonna Fall» и «Masters of War». Лот оценивается в пять-восемь тысяч долларов.

Автором фото является американский фотограф Дон Ханстайн, известный своими незабываемыми портретами таких известных музыкантов, как Майлз Дэвис, Саймон, Джонни Кэш, Ареты Франклин и многих других.

Ранее стало известно, что черновики песни Mr. Tambourine Man, написанной Бобом Диланом в 1964 году, могут продать на аукционе за 400–600 тысяч долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: ТАСС / Chris Pizzello / AP
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