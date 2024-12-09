Туфли из фильма «Волшебник страны Оз» продали на аукционе за $32,5 млн
Туфли из оскароносного фильма 1939 года «Волшебник страны Оз» продали на аукционе более чем за $32 млн. Об этом сообщил дом Heritage Auctions.
«Рубиновые туфли Дороти были проданы в субботу на аукционе Heritage Auctions за ... 32,5 миллиона долларов», — отмечается в заявлении.
Аукционный дом отметил, что туфли носила на съемках сыгравшая роль Дороти американская актриса Джуди Гарленд.
По данным телеканала CBS News, в 2005 году обувь украли из музея Гарленд. Вор подумал, что туфли декорированы настоящими рубинами, однако позже выяснил у скупщика, что украшения сделаны из стекла, и передал обувь в другие руки. Туфли нашли лишь в 2018 году во время операции ФБР в Миннеаполисе.
Ранее на одном из аукционов в Великобритании продали первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» почти за 5 млн рублей, напоминает 360.ru.
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