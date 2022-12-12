Фонд кино потребовал увеличить долю национального контента до 70%

Киноотрасль в России должна поднять количество национального контента до 70%. Об этом сообщил исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, передает РИА Новости.

Так, к октябрю 2022 года доля национальных фильмов в прокате составила 54,3%, это на 4,2% больше, чем в прошлом году за такой же период.

Теперь же задача – повысить эту долю до 70%, сообщают в Фонде кино.

Фильм «Сердце Пармы» назвали лучшим в российском прокате в 2022 году

При этом, по его словам, остальные 30% будут закрываться контентом из дружественных стран.

Российским зрителям было интересно смотреть много картин в кинотеатрах в 2022 году, но фильма, сопоставимого с «Сердцем Пармы», за этого год не было в российском прокате, рассказал ранее генеральный директор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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