Фонд кино потребовал увеличить долю национального контента до 70%
Киноотрасль в России должна поднять количество национального контента до 70%. Об этом сообщил исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, передает РИА Новости.
Так, к октябрю 2022 года доля национальных фильмов в прокате составила 54,3%, это на 4,2% больше, чем в прошлом году за такой же период.
Теперь же задача – повысить эту долю до 70%, сообщают в Фонде кино.
При этом, по его словам, остальные 30% будут закрываться контентом из дружественных стран.
Российским зрителям было интересно смотреть много картин в кинотеатрах в 2022 году, но фильма, сопоставимого с «Сердцем Пармы», за этого год не было в российском прокате, рассказал ранее генеральный директор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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