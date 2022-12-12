Фонд кино потребовал увеличить долю национального контента до 70%

Киноотрасль в России должна поднять количество национального контента до 70%. Об этом сообщил исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, передает РИА Новости.

Так, к октябрю 2022 года доля национальных фильмов в прокате составила 54,3%, это на 4,2% больше, чем в прошлом году за такой же период.

Теперь же задача – повысить эту долю до 70%, сообщают в Фонде кино.