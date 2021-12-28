Флейтиста группы «Аквариум» не впустили в Россию

По словам Гребенщикова, у Финнегана забрали паспорт. Он сутки провел в аэропорту, после чего его посадили в самолет и отправили обратно. При этом билеты музыкант купил за свой счет.

По сообщениям РБК, директор группы «Аквариум» Максим Ланде заявил, что такая ситуация произошла сугубо по «техническим» причинам.

Брайан Финнеган – флейтист, композитор. Музыкальную карьеру начал еще в 90-е. С 2006 года принимает участие в записях альбомов и концертах группы «Аквариум». Музыкант является гражданином Великобритании.