Борис Гребенщиков назвал «жалким и смешным» желание быть вечно молодым

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков посоветовал не гнаться за возрастом и не пытаться подольше оставаться молодым «по точному слову Есенина, “задирают штаны и бегут за комсомолом”».

По мнению артиста, те, кто так поступают часто выглядят «жалко и смешно».

«В определенном возрасте совершенно неожиданно вдруг куда-то исчезают проблемы предыдущей жизни – вернее, не исчезают - они просто перестают иметь хоть какое-либо значение и, оглядываясь, не можешь понять, что же я видел в них. Когда все ярлыки и условности, благодаря которым общество держало тебя на поводке, перестают что-либо значить и становятся тем, чем они изначально были – условной договоренностью, на которую ты согласился еще в детстве, чтобы не остаться одному и быть принятым в обществе, они исчезают, и теперь остаться одному представляется великим удовольствием», - написал музыкант на своей странице в Фейсбуке.

Таким образом, Гребенщиков проанонсировал выход очередного выпуска своей программы «Аэростат».

