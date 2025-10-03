Финал второго сезона сериала «Кибердеревня» представят на Comic Con Игромир

Продолжение проекта выходит на малых экранах с 18 октября. К своим ролям вернутся Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Елена Махова, Артем Семакин, Валерия Репина, Ольга Жевакина, Влада Лукина и Маргарита Силаева. Сергей Бурунов в продолжении вновь озвучил Робогозина.

Также на Comic Con Игромир состоится зрительская премьера четырех эпизодов анимационного проекта «Киберслав» о богатыре-полукровке, который пытается распутать жестокое преступление.

Представят на фестивале и специальное пространство по музыкальному приключенческому фэнтези «Король и Шут. Навсегда». Картина расскажет о вселенной легендарной рок-группы, которой грозит уничтожение из-за воскрешенных злодеем Некромантом мертвецов. Премьера фильма ожидается 19 февраля 2026 года.

Фестиваль Comic Con Игромир пройдет с 12 по 14 декабря в «Тимирязев центре».

Ранее режиссер сериала «Кибердеревня» Сергей Васильев рассказал «Радиоточке НСН», что в продолжении проекта зрителей ждут отсылки сразу к нескольким знаменитым российским и зарубежным картинам.

