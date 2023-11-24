Философия в музыке: «Смешарики» представили взрослый альбом «Мысли»

В основе релиза - цитаты персонажей проекта, которые, под музыкальное сопровождение в стиле эмбиент, рассуждают о гордости, любви, страданиях и поиске смысла. Всего в альбоме «Мысли» семь композиций.

Например, композиция «Разум» отсылает к серии «Психолог», в которой Кар-Карыч примеряет себя необычную роль. Также фанаты мультфильма найдут отсылки к таким эпизодам, как «Солнечный зайчик», «Торжество разума», «Близко к сердцу» и другим.

«Так выглядит осенняя меланхолия «Смешариков». Лирическая грусть, неторопливые размышления, череда сомнений и умение ставить многоточия. Такого альбома «Смешарики», да и, пожалуй, другие анимационные персонажи, ещё не выпускали», - заявил музыкальный продюсер ГК «Рики» Олег Трояновский.

Ранее лидер группы «КняZz» Андрей Князев записал песню с героями мультсериала «Смешарики», которая вошла в полнометражный фильм «Смешарики снимают кино», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

