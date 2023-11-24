Философия в музыке: «Смешарики» представили взрослый альбом «Мысли»
Создатели мультсериала «Смешарики» и лейбл Riki Music 24 ноября выпустили совместный альбом «Мысли», который уже доступен на всех музыкальных площадках.
В основе релиза - цитаты персонажей проекта, которые, под музыкальное сопровождение в стиле эмбиент, рассуждают о гордости, любви, страданиях и поиске смысла. Всего в альбоме «Мысли» семь композиций.
Например, композиция «Разум» отсылает к серии «Психолог», в которой Кар-Карыч примеряет себя необычную роль. Также фанаты мультфильма найдут отсылки к таким эпизодам, как «Солнечный зайчик», «Торжество разума», «Близко к сердцу» и другим.
«Так выглядит осенняя меланхолия «Смешариков». Лирическая грусть, неторопливые размышления, череда сомнений и умение ставить многоточия. Такого альбома «Смешарики», да и, пожалуй, другие анимационные персонажи, ещё не выпускали», - заявил музыкальный продюсер ГК «Рики» Олег Трояновский.
Ранее лидер группы «КняZz» Андрей Князев записал песню с героями мультсериала «Смешарики», которая вошла в полнометражный фильм «Смешарики снимают кино», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российскую компьютерную игру «Смута» выпустят в марте 2024 года
- Гарик Харламов признался в любви Гузеевой
- В Подмосковье ограбили дом сенатора Полетаева
- Философия в музыке: «Смешарики» представили взрослый альбом «Мысли»
- В Дагестане дебошир сломал ногу полицейскому
- Разрыв между пенсиями в регионах РФ достиг 23 тысяч рублей
- Из фильма Романа Полански «Дворец» вырезали шутки про русских
- Суд продлил арест Треповой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга
- Минстрой на 4% повысит нормативную цену метра жилья в России в 2024 году
- В Госдуме предложили уравнять понятия брак и семейный союз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru