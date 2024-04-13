Фильмы-участники Каннского кинофестиваля покажут в России

Так, уже осенью этого года компания «Наше кино» покажет в кинотеатрах триллер «Саван» Дэвида Кроненберга. В киноленте снялись Венсан Кассель и Дайан Крюгер. Сюжет картины рассказывает о бизнесмене, который создает прибор для связи с душами умерших людей, встраиваемое в погребальный саван.

Также в российских кинотеатрах покажут фильм «Второй акт» Квентина Дюпье. За прокат этой ленты будет отвечать «Русский репортаж». Компания A*One представит российским зрителям сразу две картины с Каннского фестиваля — комедию с элементами ужаса «Женщины с балкона» Ноэми Мерлан и драму «Арманд» Хальвдана Ульмана Тенделя.

Ранее режиссер Алексей Герман-младший в эфире НСН выразил мнение, что у режиссера Кирилла Серебренникова есть шансы на получение Пальмовой ветви на Каннском кинофестивале, ведь Канны не разрывали с ним отношения, а кинолента была снята без русского участия.

