Фильм «В списках не значился» по Васильеву представят в 2025 году
Киноленту «В списках не значился» по повести Бориса Васильева планируют показать к юбилею Великой Победы в мае 2025 года, передает РИА Новости со ссылкой на создателей проекта.
Исполнитель одной из главных ролей Владимир Машков отметил, что этот фильм необходимо показать на киноэкране, особенно для молодого поколения.
Отмечается, что в съемках фильма также приняли участие Севастьян Смышников, Владислав Миллер, Яна Сексте и Сергей Угрюмов.
Ранее стало известно, что съемки второй части фильма «Чебурашка» начнутся 1 мая 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трое человек пострадали в Петербурге из-за трамвая с отказавшими тормозами
- «Автодор» повысит скоростной режим на трассах М-11 и М-4
- СМИ: За годы работы в СССР и России Пугачева заработала 14 млрд рублей
- Киану Ривз сломал коленную чашечку на съемках фильма «Удача»
- Фильм «В списках не значился» по Васильеву представят в 2025 году
- Блогер Даня Милохин высмеял призыв в армию
- Съемки фильма «Чебурашка 2» начнутся в начале мая 2024 года
- Трагический уход: Критик объяснил культ Эми Уайнхаус
- Регионы России получат субсидии на 6,4 млрд рублей на развитие туризма
- Стало известно, сколько россиянам предлагают за работу в космической отрасли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru