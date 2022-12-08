Фильм «Не хороните меня без Ивана» получил главный приз кинофестиваля «Зимний»
Кинокартина «Не хороните меня без Ивана» якутского режиссера Любови Борисовой стал обладателем главного приза первого Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний», сообщает «Интерфакс».
Церемония награждения проходит в столичном кинотеатре «Художественный».
Председатель жюри фестиваля Алексей Герман младший говоря о фильме-победителе заявил, что такое кино могло бы быть на любом фестивале, в Каннах, Берлине, Венеции и было бы абсолютно не стыдно.
«И я вообще не понимаю, как в наше время в одной северной части нашей страны так много искренних, талантливых, замечательных, восхитительных людей», - добавил он.
Приз за «Лучшую режиссуру» достался также якутскому режиссеру - Степану Бурнашеву за картину «Айта».
Ранее стало известно, что в программу кинофестиваля авторского кино «Зимний» вошли 10 фильмов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+7 430 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 315 / сут.
- Фильм «Не хороните меня без Ивана» получил главный приз кинофестиваля «Зимний»
- Дипломат: НАТО приложила руку к атакам ВСУ на российские аэродромы
- Боррель заявил, что не верит в искренность африканцев, поддерживающих Россию
- В Одесской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога
- СМИ: ЕС введет санкции против Ирана за якобы военную помощь России
- Патрушев: США и союзники по НАТО хотят ослабить Россию любой ценой
- Кирби: США не удалось договориться с Россией по обмену Пола Уилана
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
- Экс-советник по нацбезопасности назвал обмен Грайнер капитуляцией США
- Норвегия присоединилась к потолку цен на российскую нефть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru