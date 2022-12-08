Фильм «Не хороните меня без Ивана» получил главный приз кинофестиваля «Зимний»

Кинокартина «Не хороните меня без Ивана» якутского режиссера Любови Борисовой стал обладателем главного приза первого Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний», сообщает «Интерфакс».

Церемония награждения проходит в столичном кинотеатре «Художественный».

Председатель жюри фестиваля Алексей Герман младший говоря о фильме-победителе заявил, что такое кино могло бы быть на любом фестивале, в Каннах, Берлине, Венеции и было бы абсолютно не стыдно.

Убытки и нелюбовь: Шнейдеров усомнился в успехе российского кино

«И я вообще не понимаю, как в наше время в одной северной части нашей страны так много искренних, талантливых, замечательных, восхитительных людей», - добавил он.

Приз за «Лучшую режиссуру» достался также якутскому режиссеру - Степану Бурнашеву за картину «Айта».

Ранее стало известно, что в программу кинофестиваля авторского кино «Зимний» вошли 10 фильмов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаградаКинорежиссёрФильмКинофестиваль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры