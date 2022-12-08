Фильм «Не хороните меня без Ивана» получил главный приз кинофестиваля «Зимний»

«И я вообще не понимаю, как в наше время в одной северной части нашей страны так много искренних, талантливых, замечательных, восхитительных людей», - добавил он.

Приз за «Лучшую режиссуру» достался также якутскому режиссеру - Степану Бурнашеву за картину «Айта».

Ранее стало известно, что в программу кинофестиваля авторского кино «Зимний» вошли 10 фильмов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

