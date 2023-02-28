В Калуге пройдут съемки фильма о событиях в Донбассе

Компания «Гринвич Продакшн» в апреле начнет съемки художественного фильма «Ополченский романс» по одноименной книге Захара Прилепина. Об этом в сообщил министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

По его словам, в основу фильма лягут события, происходившие в Донбассе. Часть съемок пройдет в Калужской области.

Суслов также отметил, что проект обсуждался на заседании областной кинокомиссии, которое провел заместитель губернатора Константин Горобцов. Площадки для съемок фильма планируется подобрать в ближайшее время.


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ТЕГИ:ФильмКалужская Область
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