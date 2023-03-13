Фильм «Всё везде и сразу» получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий
13 марта 202306:19
Премию «Оскар» за «Лучший оригинальный сценарий» получили Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт за картину «Всё везде и сразу».
Для них это первая номинация на премию Американской киноакадемии.
Картина «Все везде и сразу» является лидером по числу номинаций на «Оскар». Она представлена в 11 категориях.
Напомним, Ке Хью Кван и Джейми Ли Кёртис завоевали «Оскары» за роли второго плана в фильме «Все везде и сразу».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru