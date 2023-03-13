Фильм «Всё везде и сразу» получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий

Для них это первая номинация на премию Американской киноакадемии.

Картина «Все везде и сразу» является лидером по числу номинаций на «Оскар». Она представлена в 11 категориях.

Напомним, Ке Хью Кван и Джейми Ли Кёртис завоевали «Оскары» за роли второго плана в фильме «Все везде и сразу».

