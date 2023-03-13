«Оскары» взяли Джейми Ли Кертис, Ке Хью Кван и «Навальный»
Ке Хью Кван и Джейми Ли Кёртис завоевали «Оскары» за роли второго плана в фильме «Все везде и сразу».
Для Кертис эта награда стала первой в карьере. Ке Хью Кван стал известен в 1980-х годах, когда мальчиком снялся в нескольких фильмах, в том числе - «Индиана Джонс и храм судьбы».
Картина «Все везде и сразу» является лидером по числу номинаций на «Оскар». Она представлена в 11 категориях.
Также «Оскар» получила документальная лента «Навальный» как «Лучший полнометражный документальный фильм».
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