«Оскары» взяли Джейми Ли Кертис, Ке Хью Кван и «Навальный»

Для Кертис эта награда стала первой в карьере. Ке Хью Кван стал известен в 1980-х годах, когда мальчиком снялся в нескольких фильмах, в том числе - «Индиана Джонс и храм судьбы».

Картина «Все везде и сразу» является лидером по числу номинаций на «Оскар». Она представлена в 11 категориях.

Также «Оскар» получила документальная лента «Навальный» как «Лучший полнометражный документальный фильм».

