«Оскары» взяли Джейми Ли Кертис, Ке Хью Кван и «Навальный»

Ке Хью Кван и Джейми Ли Кёртис завоевали «Оскары» за роли второго плана в фильме «Все везде и сразу».

«Аватар» и «Фабельманы» номинированы на «Оскар» в категории лучший фильм

Для Кертис эта награда стала первой в карьере. Ке Хью Кван стал известен в 1980-х годах, когда мальчиком снялся в нескольких фильмах, в том числе - «Индиана Джонс и храм судьбы».

Картина «Все везде и сразу» является лидером по числу номинаций на «Оскар». Она представлена в 11 категориях.

Также «Оскар» получила документальная лента «Навальный» как «Лучший полнометражный документальный фильм».

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Фото: Instagram/curtisleejamie
ТЕГИ:КинопремияОскар
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