Съемки фильма «Чебурашка 2» начнутся в начале мая 2024 года

«Актерский состав у нас весь сохранился. Буквально через несколько недель у нас начинаются съемки, которые продлятся до поздней осени», - пояснил он на очной защите Фонда кино в мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

По словам Жалинского, постпродакшн потребует более года, поскольку в новой комедии будет много графики.

Прокат картины запланирован на 1 января 2026 года. Премьера первого фильма «Чебурашка» состоялась 1 января 2023 года. За две неделе он стал самым кассовым за всю историю российского проката. Сборы комедии в России и странах СНГ превысили семь миллиардов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

