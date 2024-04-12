Съемки фильма «Чебурашка 2» начнутся в начале мая 2024 года
Съемки второй части фильма «Чебурашка» начнутся 1 мая 2024 года. Об этом рассказал продюсер проекта Денис Жалинский.
«Актерский состав у нас весь сохранился. Буквально через несколько недель у нас начинаются съемки, которые продлятся до поздней осени», - пояснил он на очной защите Фонда кино в мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
По словам Жалинского, постпродакшн потребует более года, поскольку в новой комедии будет много графики.
Прокат картины запланирован на 1 января 2026 года. Премьера первого фильма «Чебурашка» состоялась 1 января 2023 года. За две неделе он стал самым кассовым за всю историю российского проката. Сборы комедии в России и странах СНГ превысили семь миллиардов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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