Съемки фильма «Чебурашка 2» начнутся в начале мая 2024 года

Съемки второй части фильма «Чебурашка» начнутся 1 мая 2024 года. Об этом рассказал продюсер проекта Денис Жалинский.

«Будут хитами!»: От фильмов «Чебурашка 2» и «Чебурашка 3» ждут успеха

«Актерский состав у нас весь сохранился. Буквально через несколько недель у нас начинаются съемки, которые продлятся до поздней осени», - пояснил он на очной защите Фонда кино в мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

По словам Жалинского, постпродакшн потребует более года, поскольку в новой комедии будет много графики.

Прокат картины запланирован на 1 января 2026 года. Премьера первого фильма «Чебурашка» состоялась 1 января 2023 года. За две неделе он стал самым кассовым за всю историю российского проката. Сборы комедии в России и странах СНГ превысили семь миллиардов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧебурашкаФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры