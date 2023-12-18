Фильм «Теща» снова возглавил кинопрокат в России

Фильм рассказывает о начальнице ЖКХ Ольге Николаевне, которая полностью контролирует свою семью, а также имеет претензии к своему зятю. На второй строчке рейтинга расположился фильм «Елки 10» со сборами в 74,2 млн рублей. Третью строчку рейтинга заняла российская комедия «Манюня: новогодние приключения», собравшая 72,9 млн рублей.

Ранее певец Филипп Киркоров и ведущая телепередачи «Давай поженимся!» Лариса Гузеева приняли участие в премьерном показе фильма «Теща» в кинотеатре «Каро Октябрь». Увидев за кулисами Гузееву, артист упал перед ней на колени и выразил свое почтение, передает «Радиоточка НСН».

