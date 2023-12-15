Фильм с группой «Иванушки International» выйдет в кино летом 2024 года
Фильм с группой «Иванушки International» выйдет в кино летом 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании Monumental Vision.
Премьера картины "Тур с Иванушками" намечена на 20 июня. Фильм снят в жанре роуд-муви и рассказывает историю трех подруг, которые отправились на машине по югу России, чтобы осуществить детскую мечту - встретиться с любимой группой. Главные роли в фильме исполнили Агата Муцениеце, Анна Пескова и Ольга Сухарева.
Ранее солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что внимательно посмотрел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» и нашел в нем несколько киноляпов. По его мнению, «настоящие пацаны» в конце 1980-х годов вряд ли слушали группу «Ласковый май». Певец вспомнил, как в 1988 году его атаковала агрессивная компания в Казани.Также Григорьев-Аполлонов раскритиковал сцену, где с учительницы сняли шапку. Музыкант полагает, что так не поступит «даже самый дикий гопник», передает «Радиоточка НСН».
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