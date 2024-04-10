Новый фильм Гая Ричи «В серой зоне» выйдет в 2025 году
Британский кинорежиссер Гай Ричи сообщил, что премьера его нового фильма In The Grey («В серой зоне») состоится в 2025 году. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.
Режиссер рассказал о картине на выставке CinemaCon 2024. По его словам, фильм уже полностью снят.
«В серой зоне» расскажет о двух специалистах по эвакуации важных персон из опасных мест. Героям предстоит помочь женщине-переводчику и найти пропавшую сумму денег.
Главные роли исполнили Генри Кавилл («Ведьмак»), Джейк Джилленхол («Дом у дороги») и Розамунд Пайк («Исчезнувшая»).
Новый фильм режиссера Гая Ричи «Министерство неджентельменских дел» получил отказ в кинопрокате в России. Министерство культуры РФ объяснило решение несоответствием документов установленным требованиям, передает «Радиоточка НСН».
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