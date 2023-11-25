Фильм «Поедем с тобой в Макао» может не выйти в прокате России
Фильм «Поедем с тобой в Макао» может не выйти в прокате России, сообщила кинокомпания FT PRODUCTION.
Уточняется, что ленту проверяют на пропаганду азартных игр. Прокатное удостоверение фильма действительно только на время проведения кинофестиваля «Зимний», который пройдет 4 декабря. Режиссером «Поедем с тобой в Макао» выступил Роман Михайлов.
Ранее в Мурманске подвели итоги кинофестиваля «Северный характер», прошедшего с 13 по 19 ноября. На фестивале представили 76 картин. Это полнометражные художественные фильмы, документальные ленты и сериалы.
Гран-при фестиваля получил якутский фильм «Не хороните меня без Ивана». Приз за лучшую режиссуру достался картине «Снегирь» Бориса Хлебникова. Лучшей женской ролью признана игра Елены Яковлевой в картине «Свет». Среди мужчин победителем стал Сергей Пуспекались («Доктор»), а среди актеров второго плана отметили Олега Василькова («Год рождения»), передает «Радиоточка НСН».
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