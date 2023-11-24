Шахназаров отказался приглашать в свои фильмы «актеров-предателей»

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров заявил, что не станет приглашать в свои фильмы «актеров-предателей», покинувших Россию и критикующих ее.

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Режиссер отметил, что некоторые покинувшие Россию актеры выступили против своей страны. Работать с ними Шахназаров отказался.

«А бывают какие-то другие причины, когда человек сидит и молчит, – в работе с этими артистами ничего плохого не вижу», - сказал режиссер в беседе с изданием «Абзац».

Президент России Владимир Путин ранее раскритиковал артистов, публично выступивших против спецоперации на Украине. Глава государства посоветовал им думать, прежде чем говорить, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КиноАктерыКарен Шахназаров

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